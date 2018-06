La nuit la plus courte à Valcourt le 17 juin

Valcourt – La Ville de Valcourt et ses partenaires invitent la population de la région de Valcourt à participer à l’événement La Nuit la plus courte, qui se tiendra les 16 et 17 juin à Valcourt. L’événement vise à souligner l’arrêt d’un millier de participants au 1000 KM cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie, prévu le dimanche 17 juin dans la municipalité. Puisqu’il s’agit du seul arrêt en Estrie de ce marathon cycliste, plusieurs centaines de personnes sont attendues pour l’événement et près d’une cinquantaine de bénévoles seront sur place pour accueillir et guider les cyclistes et les visiteurs.

L’événement débutera le samedi 16 juin, dès 19 h sur le site du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier où la population est invitée à participer à une soirée de conte et à camper pour la nuit. Le dimanche, les citoyens et les visiteurs sont invités à venir accueillir les cyclistes, dont l’arrivée est prévue pour 5 h 30 sur le boulevard des Cyprès, en face de l’aréna de Valcourt. Une séance d’échauffement permettra ensuite à la population de se dégourdir avant un déjeuner de type continental, offert par la Ville de Valcourt et la Municipalité du Canton de Valcourt. Le repas sera servi dans le hall du Musée, entre 7 h et 9 h.

L’animation se poursuivra entretemps sur la scène située dans le stationnement de l’aréna de Valcourt avec DJ et prestation musicale du groupe local Band on the run. Le départ des cyclistes est prévu vers 9 h 30, toujours sur le boulevard des Cyprès. Grâce à la contribution de Verbom et Momo Sports de Sherbrooke, un tirage de prix de présence conclura l’événement. Mentionnons également que la piscine municipale et le Musée seront ouverts gratuitement au public pour la journée, à la suite du départ des cyclistes.

L’ensemble des activités proposées dans le cadre de l’événement sont gratuites. Cependant, puisque le nombre d’emplacements de camping et le nombre de repas sont limités, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire dès maintenant à l’adresse suivante : https://nuitlapluscourte.eventbrite.ca. Mentionnons que les activités auront lieu, peu importe les conditions météorologiques.