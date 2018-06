Une victoire à domicile pour les Aigles séniors

Windsor – L’ouverture officielle des Aigles séniors avait lieu le samedi 26 mai dernier. À cette occasion, l’équipe locale est sortie victorieuse de ce duel contre les Mohawks de Kahnawake. Les Windsorois l’ont emporté au compte de 9 à 3 devant un peu plus de trois cents partisans.

Champions en titre, les Mohawks ne sont pas présentés avec un alignement complet pour cette partie. Seulement neuf joueurs sont venus affronter les Aigles, mais l’équipe locale avait déjà l’intention de donner un bon spectacle à ses spectateurs. Dès la première période, la transition des locaux s’était mise en marche en comptant quelques buts lors de revirements défensifs. Après le premier tiers, les Aigles menaient par le compte de 4 à 1.

Depuis quelques années, la deuxième période est toujours plus difficile pour les Aigles et cette partie n’a pas fait exception. En effet, les Windsorois ont écopé de plusieurs pénalités et de plus, ils ont seulement touché le fond du filet à deux reprises alors que leurs adversaires en marquaient qu’un seul but. À vrai dire, les Aigles n’ont pas été capables de compléter plusieurs magnifiques jeux de passes.

Après la deuxième période, la troupe de René Kendall et Denis Verville menait toujours par la marque de 6 à 2. En troisième période, les Aigles séniors ont ajouté trois filets de plus, alors qu’Alexandre Massé n’accordait qu’un seul but. Les meilleurs pointeurs dans cette partie pour les hôtes ont été Kevin Kendall, Simon Winquist et Xavier Perron, tous les trois avec deux buts chacun.

Prochains matchs

Les Aigles seront sur la route cette fin de semaine alors qu’ils se rendront à Ottawa pour y affronter les Axeman d’Ottawa le 3 juin, à 14h. L’équipe sera de retour à domicile le 15 juin, dès 20h, alors qu’ils recevront les Mohawks de Kahnawake qui, cette fois, se présenteront avec un alignement complet avec quelques joueurs de la ligue nationale.