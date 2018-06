Le Phénix de l’Escale au championnat provincial d’athlétisme scolaire

Asbestos (MEC/GCA) - L’équipe d’athlétisme des Phénix de l’Escale, a offert une solide performance à cette occasion.

Les étudiants qui font de l’athlétisme se sont surpassés une fois de plus lors de cette récente compétition, avec des résultats plus que remarquables lors de la grande finale régionale d’athlétisme, qui était disputée samedi dernier au stade de l’Université de Sherbrooke. Quelque 22 athlètes de l’Escale y participaient et ils sont fièrement revenus avec 27 médailles, dont 10 d’or, 9 d’argent et 8 de bronze.

Au grand total du classement final des écoles participantes, les Phénix d’Asbestos ont pu ainsi monter sur la 2e marche du podium autant chez les gars que chez les filles, derrière l’école le Triolet. Tous les athlètes de l`Escale ont remporté et mérité des points pour permettre cet incroyable résultat final.

Du côté individuel, Gabriel Bouchard s’est mérité le titre de roi du stade avec une remarquable performance de 4 médailles d’or. Puis, 3 autres athlètes ont obtenu 4 médailles différentes soit, Sophie Arnold, Vincent Lamy et Rosalie Proulx. D’autres athlètes ont également enregistré d’excellentes performances, en remportant chacun une à trois médailles, soit Isabelle Durand, Laurence Pelletier, Antoine Cabana, Katie Pépin St-Arnaud, Damien Rioux, Justine Lefebvre, Thomas Fortier, David Veillette, Joannie Duplessis et William Durocher.