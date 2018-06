Première victoire pour les Aigles séniors

Windsor – Le 18 mai dernier, les Aigles sénior ont amorcé leur saison régulière à Kahnawake. Les Windsorois ont remporté une partie chaudement disputée au compte de 15 à 14 contre les Indians.

La première période a été ardue pour les Aigles et la nervosité s’est fait sentir chez les attaquants alors que plusieurs passes ont été incomplètes. Les Indians en ont profité pour marquer le premier filet de la partie. La réplique est venue de Simon Winquist en avantage numérique. Les Aigles ont marqué trois autres buts dans cette période. Cependant, les locaux ont réussi à déjouer Alexandre Massé à six occasions, dont trois fois en avantage numérique. Les Aigles retournaient au vestiaire avec deux buts de retards.

En deuxième période, les Windsorois ont été solides en défensive, n’accordant qu’un seul but à l’adversaire. De l’autre côté du terrain, une certaine chimie a commencé à s’installer. La brigade offensive a touché à sept occasions le fond du filet. Après le deuxième tiers, les Aigles avaient forgé une solide avance de onze à sept.

Au dernier tiers, les visiteurs se devaient de conserver leur avance, mais les Indians n’avaient pas l’intention de laisser filer la victoire pour ainsi égaliser la marque. C’est finalement David Massé avec moins de 4 minutes à faire qui a scellé l’issue du match.

Au terme de cette partie, les buts de Windsor sont venus de dix joueurs différents. De plus, l’excellent travail du gardien Samuel Verville a su tenir son équipe dans le match alors que les Indians tentaient une remontée en fin de partie. Les meilleurs pointeurs chez les Aigles ont été Simon Winquist (4b-2p), Alex Kendall (2b-2p), Frederik Verville (1b,3p).

Prochaine partie locale

Les Aigles devaient jouer leur première partie locale le 20 mai, mais une situation hors de contrôle a forcé les Mohawks de Kahnawake d’annuler la partie. Elle sera remise au vendredi 15 juin prochain à 20 h.

Les Aigles disputeront donc leur première partie à domicile le 26 mai, à 19 h, alors que les Mohawks seront les visiteurs. Il s’agira de l’ouverture officielle pour l’édition 2018. L’admission est de 3 $ pour les 12 à 18 ans, de 7 $ pour les 18 ans et plus et ce sera gratuit pour les 65 ans et les moins de 11 ans.