Une réussite pour la course à relais de Fondation du cancer et des étudiants

Richmond (RC) – Le mercredi 9 mai, les élèves de l’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School) ont organisé et participé à une course à relais au parc Gouin au profit de la Fondation québécoise du cancer. Lori Cloutier du Conseil des étudiants, Laurie Hannan, Sui Min Jim, coordonnatrice du CTC) ainsi que Alexandre Corriveau-Gagnon du cours de conditionnement physique a organisé et mis en place cette activité.

Il y avait au total sept obstacles mis en place pour 2,5 kilomètres de piste. Le but de la course de relais était à la fois une collecte de fonds pour la Fondation et des gains individuels pour les étudiants à l’école régionale. Les étudiants ont recueilli 1503,30$ au total pour la Fondation.

Un grand merci est adressé à tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation de l’évènement. Il s’agit des parents bénévoles Maria Enright et Melissa Wingeat; de Sui Min Jim et le CLC pour avoir apporté des collations et du jus; Lori Cloutier, Alex Corriveau et Laurie Hannan pour l’organisation de l’évènement regroupant les cours de conditionnement physique, l’installation des obstacles et la confection des barres granola; la Ville de Richmond pour la collaboration et les stationnements du parc Gouin ainsi que Marie Claude Borja de la Fondation québécoise du cancer.

Ce fut une belle journée qui s’est terminée avec de nombreux prix donnés. Team Ninja a gagné des cartes-cadeaux Subway pour les meilleurs costumes (Taylor Dubois, Mélanie Sliger, Gabriel Côté, Shawn Bergeron) et pour le meilleur esprit d’équipe. Batman a également remporté des cartes-cadeaux Subway (Simon Raymond, Oliver Liebrecht, Maverick Quinn et Spencer Brock). Pour la tenue la plus sexy, la victoire revient à l’équipe Beep-Beep (Morgan Enright, Olivier Rouleau, Alex Boislard et Sam Richard). L’équipe qui a remporté la première et la deuxième ronde était celle des Soccer Boys (Kolton Crack, Logan Jondreville, Alex Robidas-Loiselle et Morgan Roberts).

La direction et le personnel de la RRHS a déjà hâte à l’an prochain pour continuer cette formule gagnante. Pour terminer, des remercient s’ajoutent à tous ceux et celles qui ont fait de cet évènement un succès.