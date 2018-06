Une cadette de Windsor gagne l’or avec un score parfait de 100 au championnat national de tir

Windsor – L’adjudant Marie-Clara Delage, âgée de 17 ans et provenant du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2950 de Windsor, a participé au championnat national de tir des cadets qui se tenait à la Base des Forces canadiennes (BFC) Esquimalt à Victoria, Colombie Britannique, du 7 au 10 mai dernier. Marie-Clara s’est placée première dans la catégorie ouverte cumulative et en troisième place dans la catégorie ouverte, position couchée. Elle a également tiré des cibles parfaites en accumulant un pointage de 100, lui permettant ainsi de recevoir une médaille du «club des 100».

«J’adore tirer, c’est pourquoi je suis ici», raconte Marie-Clara en regardant l’océan depuis un quai de la BFC Esquimalt. «Je suis aussi une grande admiratrice du tourisme que l’on fait en ce moment, ajoute-t-elle. Ce trajet en bateau était génial et nous avons fait une belle promenade le long de la côte. Il y a beaucoup d’arbres, de fleurs ici et de superbes jardins. Bien plus que dans ma ville.»

Le Championnat national de tir des cadets est le plus haut niveau de compétition dans ce sport où l’on enseigne la sécurité, la concentration et les techniques de gestion du stress de même que le travail d’équipe et le leadership. Plus de 125 cadets ont participé à cette compétition. Pendant leur séjour à Victoria, les cadets ont aussi eu la chance de faire un tour sur une frégate des Forces armées canadiennes et de participer à des activités culturelles comme la visite du Musée royal de la Colombie-Britannique et le lieu historique fort Rodd Hill.

Le Programme des cadets vise à développer chez les jeunes de 12 à 18 ans les qualités de civisme et de leadership, à promouvoir la bonne forme physique et à stimuler l’intérêt des jeunes pour les activités maritimes, terrestres et aériennes des Forces armées canadiennes.