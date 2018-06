Un départ canon pour l’année 2018 du Nitro

Windsor (RC) – La saison 2018 de l’Association du soccer mineur du Nitro de Windsor (ASMW) débutera le samedi 19 mai sur le terrain de Magog. À l’occasion du lancement des activités estriennes, deux équipes du U9 et U10 (9 et 10 ans) de Windsor occuperont l’un des terrains.

Le lendemain, 20 mai, la formation senior (D1) du Nitro recevra à domicile Coaticook. L’an dernier, le D2 de Windsor avait été en mesure de gagner la première division (D1) au terme de la saison. Les amateurs de soccer et les parents sont attendus dimanche prochain, dès 19h

Auparavant, l’Association du soccer mineur tiendra un 6 à 8 le jeudi 17 mai. Ce sera l’occasion de regrouper les membres du Nitro, les joueurs et joueuses des différentes équipes et des parents afin de saluer la nouvelle saison parmi lesquelles s’ajoutent également les activités du club du Celtic de Richmond.

«C’est une année charnière qui débute cette année et nous ne sommes pas loin de 400 inscriptions, constate Gérard Robinson, directeur technique de l’ASMW. Nous avons pratiqué durant tout l’hiver et de plus, nous veillons à informer les gens par le biais de notre site et du Facebook.»

Par ailleurs, le conseil d’administration tient compte des études auprès de jeunes. Des U10 à U14, il n’y a aura pas d’activités sur les terrains d’ici la fin des classes. Cependant, les jeunes seront sur place les samedi et dimanche.