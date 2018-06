Début de la saison pour les Aigles séniors

Windsor (RC) – Les Aigles séniors amorcent leur saison2018 le 18 mai prochain alors qu’ils se rendront à Kahnawake pour y affronter les Indians.

Bien que la saison commence tardivement, les Windsorois n’ont pas chômé depuis janvier afin de se préparer pour le départ la Ligue de crosse sénior du Québec (LCSQ), la troupe de René Kendall à participer à deux tournois.

Au mois de janvier au classique hivernal de Montréal, les Aigles en ont surpris plusieurs en obtenant la deuxième position en s’inclinant en finale contre les Indians. Par la suite, en avril, deux équipes de Windsor ont participé au Laval Laxfest pour terminer respectivement en deuxième et troisième positions. Depuis la mi-avril, les Aigles sont de retour à l’entrainement au Centre J.A-Lemay.

De nouveaux visages chez les Aigles

Le passage des Aigles du défunt Circuit québécois de crosse sénior au calibre plus relevé de la LCSQ demande plusieurs ajustements et ajouts à l’équipe. Dans un premier temps, Denis Verville travaillera avec René Kendall afin de piloter les Aigles.

Dans un deuxième temps, plusieurs joueurs de la région se grefferont au noyau windsorois. Ainsi, les frères Simon et Zach Winquist feront partie de l’alignement des Aigles. Les deux joueurs originaires de Sherbrooke appuieront la défensive et la transition. De plus, ces deux joueurs ont déjà évolué dans ce haut calibre.

Première partie locale

À l’approche de leur ouverture officielle, les Aigles tiennent à remercier leurs précieux partenaires: Synerco, Familiprix Marilyne Isabelle, Couture Timbermart, le Resto-Pub du St-Gabs et le Centre de mécanique Windsor.

La première partie locale des Aigles aura lieu le 20 mai, à 14h, au Centre sportif Lemay alors que les champions en titre de la LCSQ, les Mohawks de Kahnawake, seront les visiteurs. Les amateurs de crosse sénior peuvent encourager et suivre le calendrier via la page Facebook des Aigles et la section sport du journal Actualités L’Étincelle.