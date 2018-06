Les Aigles joignent les rangs de la Quebec Senior Lacrosse League

Windsor (RC) – À compter du 18 mai prochain, les amateurs de crosse de la région pourront voir cet été un calibre de jeu relevé provenant des équipes de la Quebec Senior Lacrosse League (QSLL), dont celle des Aigles seniors de Windsor. Pour leur première saison au sein de ce circuit de fort calibre, les Aigles joueront un total de 10 parties, soit cinq à domicile et cinq autres sur les terrains adverses face à de redoutables adversaires que sont les Axemen d’Ottawa, les Mohawks de Kahnawake et les Indians de Caughnawaga.

L’annonce de l’arrivée de la formation estrienne dans cette ligue a été divulguée par Francis Côté et Ghyslain Richard, deux des joueurs de l’équipe windsoroise qui ont travaillé fort pour concrétiser ce projet. «La QSLL, c’est la même ligue que celle qui existait il y a plusieurs années. Le nom de Windsor apparait d’ailleurs encore sur le trophée pour leurs championnats au début des années2000» rappellent les deux joueurs qui seront certainement des rouages importants pour l’équipe qui sera dirigée par René Kendall et Denis Verville.

«Nous sommes parvenus à réunir pas mal tous les meilleurs joueurs de notre région au sein de la même équipe, de confier Côté et Richard. Nous avons bien hâte de commencer la saison et, plus particulièrement, de jouer un premier match à Windsor dans l’enceinte du Centre Lemay», d’ajouter les deux hommes, qui feront connaitre l’identité de plusieurs joueurs d’ici les prochains jours.

Début de la saison régulière

Le premier match à l’aréna de Windsor aura lieu le dimanche 20 mai en après-midi, dès 14h, face aux Mohawks de Kahnawake. Auparavant, les Aigles débuteront la saison régulière durant le vendredi 18 mai en rendant visite aux Indians de Caughnawaga.

Francis Côté assure que le jeu rapide et intense sera au rendez-vous cet été et que cette ligue saura épater la galerie. «Les Mohawks de Kahnawake comptent sur quatre joueurs de calibre professionnel dans leurs rangs et il y a beaucoup d’autres joueurs qui sont aussi talentueux dans les autres formations», de conclure le numéro99 qui invite les amateurs et la population à apprécier le spectacle.