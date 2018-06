Journée sportive sous toutes ses formes à l’École de l’Escale

Asbestos (MEC/GCA) – Dans le cadre d’une demi-journée sportive hors de l’ordinaire jeudi dernier, les étudiants de cette établissement d’enseignement public, ont pu pratiquer et s’accomplir à travers de multiples activités aussi unique que captivante et enlevante, aux quatre coins de la ville.

«Cette demi-journée annuelle d’activité physique à l’école fut sans contredit un énorme succès sur toute la ligne. Les élèves disposaient de l’après-midi complet pour réaliser l’activité sportive de leur choix. Plusieurs possibilités leur étaient offertes et les élèves ont eu beaucoup de plaisir, pour eux c’est une journée qui permet de décrocher et d’avoir un réel plaisir avec les amis(es)», de préciser un élève de 3e secondaire, et l’agente de relation avec les médias, Marie-Ève Champagne.

L’instigatrice de cette journée spéciale pour les jeunes de l’École secondaire de l’Escale est MmeSylvie Duquette, enseignante d’anglais et responsable du conseil étudiant, avec son équipe, le conseil étudiant et le comité des saines habitudes de vie. Quant aux photos ils sont une gracieuseté de l’étudiant Éric Dolbec-Côté finissant de l’école.