Bouge pour la santé 2018

Asbestos (GCA) - Pour la 8e édition consécutive, la population des Sources est mise au défi afin de se mettre en mouvement le samedi 2 juin prochain au Parc du Centenaire, sur la première avenue à Asbestos. L’an dernier quelque 425 personnes ont relevé le fameux défi de courir ou marcher.

Outre les activités que l’on retrouvait généralement au programme de marche de: 5, 10km, ou libre, et pour la course de: 1, 2, 5, 10 et 21.1km, on ajoute maintenant un parcours à vélo de 30km, qui sera chronométré, grâce à 4 étudiants de l’École de l’Escale. «Pour une première édition, nous aimerions pouvoir attirer une vingtaine de passionnés de vélo de route», de préciser William Durocher, l’un des instigateurs de cet ajout cette année. Le parcours en vélo débute à Asbestos. Il passera par la suite à Wotton, puis St-Georges-de-Windsor, pour revenir par la suite au lieu de départ.

Pour en savoir davantage, ou pour s’inscrire à l’avance, il faut se rendre sur le site web: Québec Sportif, ou le Facebook: Bouge pour la santé. Les participants inscrits avant le 8 mai profiteront d’un rabais intéressant, en plus de recevoir le chandail officiel.