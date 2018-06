Les Aigles Extrême junior C démarrent le 28 avril à Windsor

Windsor (RC) – Comme prévu, l’organisation de la nouvelle équipe des Aigles Extrême junior C de l’Estrie était réunie au Resto-Pub du St-Gabs au début de la soirée du 19 avril. Membres et joueurs ont souligné pour l’occasion l’opportunité d’une nouvelle relance de la crosse junior, cette fois par le biais de l’Ontario Junior C Lacrosse League (OJCLL).

Parmi les joueurs qui évoluaient dans la Ligue de crosse junior du Québec l’an dernier, les dirigeants et directeurs provenant des régions de Coaticook, Sherbrooke et Windsor ont pu se tourner vers la OJCLL. La rencontre au St-Gabs était aussi l’occasion de souligner le départ de la saison pour l’équipe estrienne dont l’identité est celle des Aigles Extrêmes Juniors C de l’Eastern Townships au sein de la OJCLL.

Autant au niveau des joueurs que des responsables de l’équipe, la saison 2018 marque une opportunité importante pour les amateurs de crosse junior. « Notre nouvelle équipe junior a beaucoup de potentiel avec de jeunes joueurs à partir de 17 ans et ceux qui cumulent de l’expérience jusqu’à 21 ans sur une base de cinq ans. Du côté des dirigeants et des entraineurs, chacun cumule de 20 à 25 ans d’expérience dans le domaine de la crosse en Estrie avec des piliers comme Jean Boislard, les frères Richard et bien d’autres », constate le gérant Marc Turgeon.

Début du calendrier régulier

Suite au lancement de l’équipe au St-Gabs, les Aigles Extrêmes étaient à l’Olympia de Longueuil pour y affronter l’autre équipe du Québec à évoluer dans la OJCLL, les Kodiaks de Rive-Nord (Blainville), pour une partie hors-concours qui se tenait durant la soirée du 21 avril.

Par la suite, la première fin de semaine du calendrier régulier des Aigles débutera au Centre J.A.-Lemay de Windsor le samedi 28 avril, dès 18 h, avec la venue de la formation ontarienne de Gloucester. Le jour suivant, les Estriens seront au Centre 1 de Benson à Cornwall. Fait à noter, l’équipe estrienne devra cette fois parcourir plus de kilométrage lors des visites à l’extérieure, tout comme pour les autres formations du circuit.