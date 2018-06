Du nouveau à la crosse : une opportunité qui relance le junior

Windsor (RC) – Quand la saison 2017 de la Ligue de crosse junior du Québec a pris fin, l’organisation de l’équipe de Longueuil avait annoncé qu’il y avait très peu de chance qu’elle soit de retour en 2018. Comme il ne restait que deux formations, l’Extrême de Sherbrooke et les Aigles de Windsor, la ligue allait être dissoute. Désirant continuer d’offrir à leurs joueurs une opportunité d’évoluer au sein d’une ligue, Sherbrooke et Windsor ont décidé de former un partenariat pour opérer une formation junior C, la Ontario Junior C Lacrosse League. Une demande a été faite auprès de cette dernière et a été accueillie de façon positive.

La nouvelle formation représentant les Cantons-de-l’Est se nomme les Aigles Extrêmes Junior C de l’Estrie. Elle regroupera des joueurs qui évoluaient l’an dernier au sein de la LCJQ et des rangs mineurs des trois associations de crosse de l’Estrie: Coaticook, Sherbrooke et Windsor. Les joueurs midget et intermédiaire de ces mêmes associations pourront s’aligner au sein de l’équipe en tant que joueurs affiliés.

Au niveau de la direction, on retrouve Marc-André Turgeon, Éric Thibodeau, Ghislain Roy, Patrick Beauchesne, Pascal Martin, Denis Doyon, Donald Demers et Jean A. Boislard. L’OJCLL compte 17 équipes dans trois divisions. La division ouest est formée de huit équipes: Brantford, Caledon, Fergus, Halton Hills, Mimiko, Oakville, Six Nations et Wilmot. Celle de l’est en compte cinq: Barrie, Clarington, Huntsville, Peterborough et Whitby. Finalement celle de l’extrême est regroupe quatre équipes: Cornwall, Gloucester, Rive-Nord (Blainville) et Cantons-de-l’Est.

Le calendrier de la ligue prévoit 16 parties. Puisque le centre Julien-Ducharme de Sherbrooke doit subir des rénovations majeures durant la saison estivale, les 8 parties locales de la saison régulière seront disputées au centre J.A.-Lemay. Les amateurs de crosse estriens pourront voir à l’œuvre les équipes de Clarington, et Peterborough en une occasion chacune. Les formations de Cornwall, Gloucester et Rive-Nord (Blainville), pour leur part, visiteront à deux occasions l’équipe des Aigles Extrêmes dirigée par Patrick Richard, Marc Richard et Sylvain Létourneau.

Lancement prévu

Le lancement de l’équipe est prévu le jeudi 19 avril, à 19h, au Pub le St-Gab en présence des dirigeants et des médias de la région.

Le samedi 21 avril prochain, les Aigles Extrêmes se rendront à 19h à l’Olympia de Longueuil y affronter l’autre équipe du Québec à évoluer dans la OJCLL, soit les Kodiaks de Rive-Nord (Blainville) pour une partie hors-concours. Le calendrier officiel de la ligue débutera la fin de semaine suivante, soit le 28 avril.