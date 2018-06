Début des activités de crosse mineure cette semaine

Windsor (RC) – Les activités de l’Association de crosse mineure de Windsor se mettront en branle avec la tenue de deux soirées portes ouvertes les 19 et 20 avril au Centre sportif J.A.-Lemay. La première soirée permettra d’accueillir les jeunes garçons et filles de 5 à 21 ans qui désirent essayer la pratique de ce sport. Quant au 20 avril, les jeunes âgés de 5 à 12 ans seront attendus de 18h à 19h, et ceux de 13 ans et plus de 19h à 20h.

Les exercices prévus par les entraîneurs viseront spécifiquement ces catégories aux heures mentionnées, mais rien n’empêche les jeunes de venir plus tôt ou de rester plus longtemps. De même, ils peuvent se présenter les deux jours afin de savoir si ce sport leur convient.

Il est important de noter que le port du casque avec grille est requis et que le port de gants est fortement suggéré. Quelques bâtons pourront être prêtés pour la soirée et seront disponibles au bureau de l’association.

Dès la semaine prochaine, les pratiques pour chacune des catégories auront lieu en vue des parties qui débuteront en mai. Les jours et heures seront communiqués aux personnes inscrites. Vous êtes attendus en grand nombre à l’aréna, en famille ou avec les amis, pour ces deux soirées spéciales!