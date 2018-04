Inscription pour la ligue de balle-donnée féminine de Windsor

Windsor – Avec le retour du printemps et de la température plus clémente, les préparatifs s’amorcent en vue de la nouvelle saison d’activités de la ligue de balle-donnée féminine de Windsor. Elle amorcera un autre calendrier bien rempli à partir de mai jusqu’en septembre prochain. D’ici là, la première étape est celle des inscriptions.

Toutes les filles et femmes intéressées à évoluer dans cette ligue sont invitées à s’inscrire dès que possible en contactant Chantale Doyon au 819 845-4606. Les activités, qui auront lieu au Stade municipal de la rue Saint-Georges à Windsor, se dérouleront tous les lundis soirs et devraient se dérouler en mai selon les caprices de Dame nature.

Les équipes seront formées dans la semaine précédant le début de la nouvelle saison et les inscriptions ont donc lieu jusqu’au mardi 24 avril prochain, au plus tard. Plusieurs places sont disponibles et les responsables vous souhaitent la bienvenue.