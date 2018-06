GMCA remporte la grande finale de la ligue Industrielle Alliance

Windsor (RC) – Durant une bonne partie de la saison régulière et ensuite à l’étape des séries éliminatoires, le Bleu du GMCA et le Blanc du Promutuel/Construitech ont occupé à plusieurs reprises les deux premières positions de la ligne commerciale de l’Industrielle Alliance. C’est ainsi que les deux équipes de tête livraient le samedi 31 mars le match décisif.

La première période s’est soldée par un but pour chacune des deux équipes. C’est Anthony Raymond (2but-0aide) du Promutuel/Construitech qui a ouvert la marque sans aide à 2:41 face au gardien Vincent Houde. À 10:39, Sam Grenache déjouait Marc Bissonnette avec l’apport de Ben Bissonnette (1-2) et Matthieu Corriveau (1-2) au profit du GMCA.

À 2:36 second tiers, Pierre Dumas donnait l’avance au Blanc avec les aides de Sam Corriveau et Stéphan Paquin, mais à 3:04 Matthieu Corriveau égalait la marque avec la passe de Bissonnette pour GMCA. Cependant, le Promutuel/Construitech prenait l’avantage avec le deuxième but de Raymond avec l’appui de Paquin.

Après avoir pris les devants, le Blanc n’a pas été en mesure d’ajouter un autre point. À 3:33, le Bleu égalait avec le but de Bissonnette qui a pu compter sur les aides de Matthieu Corriveau et de Francis Côté. Le but gagnant a été réalisé par Mick Doyon-Jolin avec l’appui de Côté à 8:11.

C’est donc le GMCA qui a remporté le trophée Dominik-Fontaine. Le Joueur du Bar La Game a été Mick Doyon-Jolin qui a inscrit le but gagnant pour une marque finale de 4 à 3.

À ces deux équipes finalistes s’ajoutaient celles du Bar Val-Joli et du Profusion/Plomberie C. Auger. C’est finalement le Bar Val-Joli qui a remporté la finale consolation (voir article du 25 mars).