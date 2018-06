Patins d’argent : 50 ans de patinage artistique et d’autres années encore

Windsor (RC) – Le samedi 7 avril a été marqué par la 50e édition des Patins d’argent qui se tenait en après-midi au Centre sportif J.A.-Lemay. Avec pour thème 50 ans de plaisir!, le comité organisateur a choisi de mettre en évidence cinq décennies de musiques à succès, des années50 jusqu’à aujourd’hui qui ont donné le ton à l’évènement, qu’ils s’agissent de performances solos ou en groupes réunissant des jeunes aux plus âgés.

Ainsi, l’ouverture a débuté avec le groupe Steppenwolf, suivi des Beatles, les boites à gogo, le groupe Queen, un solo à la mémoire de la chanteuse France Gall, Elvis Presley, les Bee Gees, le patineur de l’équipe du Québec Jérémie Crevaux à titre d’invité spécial, les groupes des années80, Eye of the Tiger pour terminer la première partie avec le Cassiopée Adultes3.

À la fin de l’entracte, la deuxième portion regroupait Footloose, les femmes des années80, Flashdance, le tube Macarena, Madona, Bonjovi, les Girls and Boys Band, Enya, Sia Régional regroupant des patineuses et patineurs des clubs de Richmond et Windsor, Pink, Jérémy Crevaux pour une seconde performance pour ensuite terminer avec le numéro de fermeture.

Les chorégraphies regroupaient celles de Sabrina Vallée-Perron, Marie-Ève Loiselle, Sylvie Maheux, Renée Landry, Eliza Audet et Claudine Poirier. Les catégories rassemblaient le Star et Star1; Patinage Plus; Lauréate mini star moins de 8 ans; Assistants de programmes et entraineurs; assistantes et assistant de programme; Lauréate olympiques spéciaux Star; Adulte; Lauréate athlète Patinage Plus; Catégorie Star; Lauréat mini star messieurs; Star1; Lauréate assistante de programme; PP; Lauréate participation jeunesse star 5.

Initiatives et persévérance

«C’est avec bonheur que nous vous accueillons cette année pour la 50e revue sur glace du Club des patins d’argent de Windsor. Il y a plus de 50 ans, un petit groupe de parents voulant donner à leurs enfants du temps pour pratiquer un sport formidable se sont organisés afin de fonder le club. Ce sont des centaines de patineurs qui ont pu profiter de leur initiative et aujourd’hui, ce sont plus d’une cinquante de patineurs qui partageront avec vous ce merveilleux moment! Le plaisir de ses enfants est palpable, en tant que présidente, je tiens à remercier les membres du comité, les entraineurs et les parents bénévoles qui donne de leur temps tout de l’année pour faire de cette saison un succès», a relaté la présidente Claudine Poirier.

Pour cette 50e édition, Yannik Scrosati de Prestige évènement a assuré l’animation du spectacle. La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a félicité tous les bénévoles, les parents, les organisateurs ainsi que les jeunes patineurs et patineuses. «Beaucoup d’heures de travail ont été investies afin de réaliser cet évènement chaleureux, mémorable et divertissant», d’ajouter MmeBureau, qui a été témoin de l’ex-députée et mairesse Carmen Cloutier Juneau qui a contribué à l’essor des Patins d’argent.

Tout près de 40 commerces et partenaires ont encouragé à cette 50e édition.