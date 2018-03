Asbestos - Léa Roy, du Club de Judo d’Asbestos-Danville, a récemment remporté une deuxième place à l’international du Pacifique et une troisième à l’international de judo d’Edmonton (sénior - de 48kg). Léa combat dans la catégorie sénior, soit avec des athlètes de plus de 21 ans alors qu’elle vient tout juste d’en avoir 17. Léa fait partie de l’équipe de Judo Québec Élite et elle est membre de l’équipe de Judo Canada.