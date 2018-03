Match de hockey entre les Anciens pros et les Old Timer

Richmond (RC) – Au profit de la Fondation Justin-Lefebvre, un match de hockey-bénéfice aura lieu le samedi 17 mars prochain à l’aréna P.E.-Lefebvre de Richmond. À cette occasion, l’équipe des Old Timer de Richmond se mesurera à celle des Anciens Professionnels de la Ligue nationale de hockey (LNH).

De surcroît, deux médaillées d’or olympiques au hockey seront sur place. Il s’agit de Isabelle Chartrand de la région de Montréal (Salt Lake City, 2002) qui sera accompagnée de son époux, Sébastien Charpentier, et de l’Estrienne Sarah Vaillancourt (deux fois l’or à Turin en 2006 et à Vancouver aux Jeux olympiques de 2010).

Quant aux anciens professionnels regroupant des ex-joueurs du junior majeur et des ligues professionnelles, dont la LNH, c’est une belle brochette qui occupera la patinoire. Plusieurs amateurs pourront revoir des joueurs de la région de Richmond et d’autres endroits dont Pascal Bernier (junior majeur), Francis Breault (King de Los Angeles et Phœnix de l’Arizona), Patrick Cassin (junior majeur), Sébastien Charpentier (natif L’Avenir-Capitals de Washington), Jean-François Dufort (Oilers d’Edmonton), Claude Larose (Canadiens de Montréal), Éric Messier (Drummondville), Stéphane Robidas (Maple Leaf de Toronto), Sean McKenna (Sabres de Buffalo), sans oublier Gilles Levasseur qui conserve encore le record de huit buts au tournoi pee-wee de Québec.

«En ce qui concerne l’équipe locale, nous avons choisi celle des Old Timer en tenant compte de sa longévité. Ça fait maintenant 60 ans que cette ligue existe et de nombreux joueurs de qualité ont joué dans les rangs mineurs et majeurs pour ensuite pour poursuivre avec les Old Timer», considèrent Patrick Lefebvre et ses associés.

Tailgate et partenaires

La partie de hockey débutera à 20h. Auparavant, un tailgate party se déroulera à l’extérieur du centre sportif dès 18h. Parents et enfants profiteront des jeux gonflables, de la musique, de la Bull’s head, la présence des Gars de saucisse et autres attractions.

Le Desjardins-Wild de Windsor, Phœnix de Sherbrooke, Sher-Wood, Sports Experts et la Ville de Richmond sont les partenaires majeurs. Dix autres commerces et entreprises supportent l’initiative.

Le coût à l’entrée sera de 15$ et ce sera gratuit pour les 2 ans et moins. Pour information, communiqué avec Benoit Lefebvre au 819 678-1833 (blefebvre@fondationjustinlefebvre.com) ou Patrick Lefebvre (patrickl@novuspac.com).