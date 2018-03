Deux autres gains pour Promutuel/Construitech et GMCA

Windsor (RC) – Suite aux joutes du 18 février dernier, le Blanc du Promutuel/Construitech et le Bleu du GMCA ont de nouveau gagné, le premier face au Vert du Bar Val-Joli6-3 et le second contre le Rouge du Profusion/Plomberie A. Auger9-7.

La soirée du dimanche 25 février a débuté avec un seul but en première période, celui d’Alex Rousseau à l’aide de Sam Corriveau (2buts-3aides) et de Jason Bachand (0-2) au profit du Promutuel/Construitech qui a continué au second tiers avec les buts de Corriveau, Sébastien Letarte et Gaby Morneau (1-1) alimentés par Bachand, Dominique Fredette, Christian Duquette, Morneau et Christian Auger. Suite à ces 4 buts consécutifs de l’adversaire, le Bar Val-Joli s’est réveillé à 10:01 grâce à Mathieu Arsenault (2-1) et la passe de Jean-François Dutilly.

Le dernier engagement a été égal. Le Vert a compté deux buts, ceux de Guillaume Grenache et Arsenault. Phil Bergeron a contribué avec une passe. Le Blanc n’a pas été menacé, terminant sur les buts de Mike Morneau et Corriveau pour un compte de 6-3. Les gardiens Marc Bissonnette et Éric Roy protégeaient respectivement les filets des Blanc et Vert. Sam Corriveau a été désigné Joueur du Bar La Game.

Deuxième match

Profusion/Plomberie C. Auger s’est assuré d’une avance de quatre buts sans réplique durant le premier engagement. Max Lemieux a dominé trois fois et Antoine Nadeau une fois (2-0) devant le gardien Vincent Houde.

Le vent a cependant tourné durant la période médiane avec les buts de Francis Côté, Alex Massé (2-1) et Luc Rivard (2-1) et les deux aides de Mick Doyon-Jolin. Profusion/Plomberie Auger a tout de même conservé son avance suite au deuxième de Nadeau et l’aide de Sébastien Dubois.

Cependant, le GMCA a tout à coup explosé en troisième période. Rivard, Massé, Matthieu Corriveau (1-1), Ben Bissonnette deux fois (2-1) et Mike Morneau ont donné de la misère au gardien Richard Logan. Du côté du Rouge, Couture et Tyler Jones (1-2) ont fait de leur mieux face au Bleu qui a inscrit un gain de 9 à 7. Le Joueur du Bar La Game a été Mick Doyon-Jolin.