Un passage apprécié de Christian Vachon au Tournesol

Windsor (RC) – Le mois de février qui s’achève a été l’occasion de mettre de l’avant les Journées de la persévérance scolaire. À cette occasion, l’école secondaire du Tournesol recevait le Magogois Christian Vachon à titre de conférencier.

Les nombreux étudiants réunis à l’agora ont pu découvrir un homme maintenant âgé de 41 ans qui, dès l’école primaire, a été aux prises avec des difficultés d’apprentissage se prolongeant vers le secondaire. À travers ces étapes difficiles parmi lesquelles il a pu compter sur ses proches et ceux qui ont pu l’inspirer au fil des ans.

La course à pied a été un exutoire pour l’adolescent. «Christian nous démontre comment il a pu passer d’un jeune mal parti dans la vie à cet homme déterminé et athlétique qui est devenu, en 2006, le premier coureur à pied à parcourir à la course les 106 kilomètres sur routes en longeant les rives du lac Memphrémagog en une seule journée. Cet exploit, bien que mémorable au plan sportif, a aussi donné lieu à une grande collecte de fonds au profit des élèves défavorisés des écoles primaires. Par la suite, il a mis sur pied la Fondation Christian Vachon. Chaque année la Fondation est en mesure de venir en aide à un nombre de plus en plus important de jeunes dans le besoin. Son efficacité grandit au même rythme que les défis relevés par Christian», mentionne le site de sa Fondation.

À ces marathons s’ajoutent ses métiers de pompiers et d’ambulanciers pour lesquels il a trimé avec conviction et intelligence, notamment pour son gabarit pour lequel il a réussi à convaincre ses dirigeants et collègues des services d’incendie de Magog et des alentours.

La Fondation parraine chaque année de plus en plus d’écoles. La mission de Christian Vachon est de soutenir financièrement la persévérance et la réussite éducative, et ce, en donnant une chance égale à tous les enfants dans le besoin d’avoir accès à cette réussite.