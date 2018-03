La saison du Desjardins-Wild est terminée

Windsor – La saison 2017-2018 du Desjardins-Wild de Windsor a pris fin le samedi soir 24 février avec un revers de 6-2 contre les Loups de La Tuque. Il s’agissait du cinquième match de la série quart de finale quatre de sept de la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

Les Loups ont repris là où ils avaient laissé le vendredi soir précédant avec une confortable avance de 4-1 dès la période initiale sur les buts de Mathieu Boulianne (3e), Marc-André Therrien (2e), Sébastien Savoie (3e) et Maxime Vachon (1er). Alexandre Carignan a été le seul membre de l'équipe windsoroise à marquer dans cette période avec son neuvième but de la saison.

Vincent Marcoux a porté la marque à 5-1 avec son premier but des séries à 6:25 en deuxième période. Antoine Arsenault a inscrit le dernier but de cette saison un peu plus de trois minutes plus tard. Il s'agissait de son premier but des séries.

Dominic Savoie (4ème) a complété le pointage avec un peu plus de trois minutes à faire à l'affrontement en déjouant Kevin Ladouceur qui a fait face à un barrage de 57 lancers contre 28 vers Olivier Thomas. André Thibault a jeté les gants à deux reprises face à Robby Petiquay.

Le bilan de cette saison du Desjardins-Wild sera fait dans les prochains jours sur le site Internet du club et les pages Facebook.

D’ici là, l'organisation windsoroise tient à remercier tous les amateurs de la région du Val-Saint-François et de l'Estrie de leur appui, sans oublier les précieux partenaires techniques et financiers, dont la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et la Ville de Windsor, ainsi que tous les joueurs, membres du personnel et précieux bénévoles.