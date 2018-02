Les Hawks Midget B une équipe gagnante sur toute la ligne

Kingsey-Falls (GCA) – Ils sont une quinzaine de joueurs qui forme l’équipe depuis le début de l’automne2017, et comme le dit si bien l’expression québécoise consacrée ils semblent vraiment «tissés serré», c’est un peu la sensation que l’on peut éprouver au contact de ses jeunes de 16 et 17 ans, qui proviennent d’Asbestos, Kingsey Falls et Warwick.

En saison régulière on peut parler de 22 joutes à disputer, et bien à ce jour, ils les ont tous remportés, il en va de même pour les 21 matchs qui ont été disputés lors des 4 tournois de hockey Midget B auxquels ils ont participé cette année, soit au Tournoi de Disraeli-Coleraine, celui de Sogétel de Nicolet, du Tournoi de St-Gilles de Lotbinière, et du plus récent, le Tournoi d’Acton Vale il y a deux semaines. Telle une tornade débordante d’énergie sous contrôle jusqu’à présent, rien ne semble vouloir, ou pouvoir les ralentir, ou encore, les arrêter. Maintenant destination finale régionale, est-ce que le vent va tourner?

Je suis porté à dire que c’est là un phénomène et même un exploit exceptionnels en soi. Chose certaine, on ne rencontre pas ça trop souvent, même chez les pros de la chose. J’ai voulu en savoir davantage, suite à l’invitation d’un parent de ses joueurs.

Après la séance de photos, j’ai pu rencontrer 3 des joueurs; Tristan Robidas, Nicholas Couture, et le Capitaine de l’équipe, Alex Hébert, afin de savoir s’ils avaient une recette spéciale, ou encore, un genre de potion comme Astérix, qui peut leur conférer «certains pouvoirs». Quelle ne fut pas ma surprise, bien non! Ce que me confiait principalement Tristan, au sujet de toute cette série de multiples victoires à ce jour.

D’abord ce n’est pas le fait d’un seul joueur, nous avons appris à nous connaître, et savoir comment travailler ensemble. Nous avons été capables au fil du temps, de développer un solide et véritable esprit d’équipe. Il y a une chimie quasi parfaite entre nous. Nous avons des défenseurs physiques, de très bons attaquants, un gardien de but solide comme le roc, qui ne laisse pas passer la rondelle. Et pour la plupart des joueurs, on se connaît depuis un bon moment, on a déjà joué ensemble antérieurement. On a les meilleurs entraîneurs, ils ont du vécu, ils ont déjà joué au hockey.

Chose que Tristan, Nicholas ou Alex n’a pas dit cependant, c’est des jeunes qui ont de la classe et ils sont très respectueux. Bravo les gars, et la meilleure des chances pour la suite des choses.