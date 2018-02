Quatre nouvelles équipes championnes au tournoi Mousquiri

Richmond – La 55e édition du Tournoi national atome Mousquiri s’est terminée en beauté alors que les quatre dernières finales présentées ont couronné quatre nouvelles équipes championnes.

Les nombreux amateurs de hockey de Richmond et d’ailleurs au Québec qui se sont déplacés à l’aréna dimanche. Ils ont été témoins de belles finales et ont vu les équipes de Victoriaville et de Sherbrooke être dominantes en étant présentes dans trois finales.

Classe C

Dans la première finale disputée en classe C, les Tigres (1) de Victoriaville l’ont difficilement emporté au compte de 6-4 sur le Phœnix (3) de Sherbrooke. Les champions du tournoi ont remporté le trophée du Président ainsi que la bannière Roland Tanguay et les joueurs ont reçu des médailles d’or, une commandite du Centre d’Art de Richmond présentée par Vickie Lassonde. Les perdants ont pour leur part reçu des médailles d’argent commanditées par le Salon de coiffure Fière Allure offertes par Natasha Beaudet.

Classe B

Dans les autres finales disputées lors de cette 55e édition, le Phœnix (3) de Sherbrooke a disposé des Tigres (3) de Victoriaville au compte de 5-3. En demi-finale, les nouveaux champions avaient disposé des Voltigeurs (2) de Drummondville tandis que Victoriaville avait battu Donnacona-Pont Rouge 4-2.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Omer Guimond ainsi que la bannière Pierre Daigle. Les joueurs de l’équipe gagnante ont reçu des médailles d’or, gracieuseté du restaurant Tim Horton. Les perdants ont reçu des médailles d’argent des mains de Geneviève Poirier et Samuel Rivard de la Bijouterie Poirier.

Classe A

En finale de la classe A, un nouveau champion a aussi été couronné, soit les Tigres (2) de Victoriaville qui ont vaincu les Sharks d’East-Angus au compte de 4-1. En demi-finale, East-Angus avait battu l’équipe de Richmond, Ontario5-2 et les champions avaient éliminé les Voltigeurs (1) de Drummondville.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Sylvain Lefebvre ainsi que la bannière Robert Dalton. Les gagnants ont reçu des médailles d’or commanditées par J.N. Auto présentées par Claude Martel et Pauline Lamarre et les perdants, des médailles d’argent offertes par Mélanie Beaudet de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

Classe AA

Puis dans la dernière finale dans la classe AA, deux des meilleures équipes au Québec s’affrontaient et ce sont les Barons de Charlesbourg qui l’ont finalement emporté au compte de 4-3 en prolongation contre les Gladiateurs du Roussillon (St-Constant, Hudson, Ste-Catherine). Ce match a donné lieu à du jeu excitant et de grande qualité. Mentionnons que les nouveaux champions avaient eu fort à faire en demi-finale en disposant en prolongation d’une autre très forte équipe, les Condors de Mauricie-Est, au compte de 3-2 en prolongation. Pour leur part, Roussillon avait éliminé les Gladiateurs de Québec-Ouest7-3.

L’équipe championne a reçu le trophée perpétuel Claude «Pee-Wee» Roy des mains de son petit neveu, Nicolas Paré, ainsi que la bannière Michèle Nadeau. Les médailles d’or ont été offertes par André Charest et Éric Châteauneuf du club de hockey Old Timers et les perdants ont reçu des médailles d’argent de Jean-François Millette du Bureau vétérinaire de Richmond. Le président du comité organisateur Guillaume Cayer-Richard a indiqué que cette 55e édition a été couronnée de succès.