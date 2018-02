Richmond – Lors de l’ouverture officielle, les coprésidents d’honneur, Michèle Nadeau et Robert Dalton ont reçu des plaques-souvenirs. Ils posent en compagnie du maire Bertrand Ménard, de la députée du comté de Richmond, Karine Vallières et de Jocelyne Morel, Guillaume Cayer-Richard et la mascotte Mousquiri.