Des organisateurs plus que satisfait de l’initiation à la pêche sur glace

Trois-Lacs (GCA) – Une satisfaction qui fut au-delà de toutes les attentes de l’équipe responsable de l’organisation du Tournoi de pêche d’hiver du Club Larochelle d’Asbestos secteur des Trois-Lacs. C’est le week-end dernier, soit du 16 au 18 février, que plus de 50 jeunes de 4 à 18 ans ont pris part à leur toute première session d’initiation à la pêche sur la glace.

Bien que le poisson ne fût pas vraiment au rendez-vous pour l’occasion, les jeunes ont apprécié ce beau moment en plein air. Précisons également que plus de 60 parents, ou membres des familles, ou ami(es) ont accompagné leurs jeunes lors de l’événement qui s’est déroulé dans 3 cabanes de pêche, située sur la glace, et non loin du Club de pêche Larochelle.

Les jeunes de 12 ans et moins ont pu même manger des hot-dogs et avoir des jus gratuitement lors du repas, en plus de pouvoir déguster comme les adultes présents, la fameuse recette secrète de soupe de poisson qui contenait entre autres, du saumon et du brochet.

Un garde-pêche est même passé rencontrer les jeunes, afin de rappeler certaines des notions importantes en matière de sécurité lors de la pêche sur la glace. Dans le but de pouvoir organiser un tel rassemblement d’envergure, le président du Club de pêche, M.Yves Fournier, nous a mentionné que son organisation avait pu bénéficier cette année, d’une aide financière de l’organisme «Héritage faune», la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.