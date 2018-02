Le Promutuel compte encore sur trois équipes au tournoi Mousquiri

Richmond – La ville hôtesse au tournoi Mousquiri compte encore trois équipes en lice dans les classes A, B et C.

Classe C

Dans la classe C, le Promutuel a impressionné à son premier match en battant les Voltigeurs de Drummondville au compte de 6-2, et ce, grâce à 3 buts de Scott Dubois et à ceux de William Patry (2b-0a) et Mathis Robichaud (1-3). Nicolas Viens a récolté 3 passes et le gardien de but Mikael Courteau a très bien fait devant le filet de son équipe.

À leur deuxième match, les représentants de Richmond-Windsor ont cependant subi toute une raclée contre les Tigres1 de Victoriaville en perdant13-0. Le Promutuel se devait de l’emporter lundi dernier contre le Phœnix de Sherbrooke pour demeurer dans la lutte.

Classe B

Le Promutuel du Val-Saint-François a pour sa part perdu son premier match au compte de 2-0 face aux Hawks d’Asbestos-Warwick-Kingsey Falls, mais il a par la suite vaincu les Voltigeurs2 de Drummondville au compte de 2-0. Jacob Carrier a récolté le jeu blanc et les compteurs ont été Hugo Tellier et Chad Côté. Leur troisième match avait lieu mardi.

Classe A

Dans la classe A, le Promutuel a subi la défaite lors de l’ouverture officielle, s’inclinant au compte de 3-1 face aux Voltigeurs de Drummondville dans un match chaudement disputé. Justine Picard a marqué l’unique filet dans ce match présenté devant une excellente foule.

Puis contre les Rockies de Bromont dans un match qui devait au départ être présenté mercredi dernier, mais qui a été reporté à dimanche en raison de la mauvaise température, Richmond-Windsor a fait match nul2-2.

Les marqueurs ont été Benjamin Leroux et Frédérick Goorts et le gardien de but Paul Fortin a bien fait devant le filet des siens. La troisième partie devait avoir lieu mercredi ou jeudi.

Royal Richmond, classes A et B

Pour ce qui est du Royal de Richmond, l’équipe ontarienne fera son entrée au tournoi ce vendredi 16 février, à 12h30, dans la classe B contre les Hawks d’HRS. L’équipe dans la classe A jouera à 13h30 contre les Jets de Pointes-aux-Trembles.