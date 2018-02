Joie du plein air au parc Dollard d'Asbestos

Asbestos (GCA) – Je me suis rendu dernièrement par beau temps, mais assez froid, au parc Dollard, afin de rencontrer des utilisateurs du «Sentier de glace». Et bien qu’elle ne fût pas ma surprise de constater que les gens apprécient de plus en plus de pouvoir fréquenter l’endroit en question. Force est de constater également que celui ou celle qui a développé le concept en plein cœur de la ville, a eu une excellente idée rassembleuse.

Comme le montre la photo suivante, les gens sont souriants, mais surtout heureux de pouvoir ainsi profiter d’une telle installation plein air fort conviviale. En jasant avec le gardien, il m’a même raconté que lors du dernier week-end, il n’était pas rare de voir de 30 à 40 personnes par jour, des familles surtout, qui sont venues profiter de ses installations complètement gratuites. Et vous êtes vous allé faire votre tour pour faire le plein?