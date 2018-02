Plaisirs d’hiver à Windsor : une glissoire achalandée!

Windsor (RC) – La journée des Plaisirs d’hiver organisée par les Services récréatifs de la Ville de Windsor se tenait le 3 février. Comparée à la journée précédente pour le moins frigorifique, celle du samedi a été plus agréable pour les jeunes et adultes bien vêtus. Parmi les activités qui se tenaient au Camping et parc Watopeka situé à l’arrière du Centre J.A.-Lemay, la glissade aménagée par les Travaux publics a été l’attraction principale qui a rallié les familles et particulièrement les enfants.

Le directeur des loisirs, de la culture, du développement communautaire et des communications, David Lacoste, indique qu’environ 350 participants ont profité de la journée, ce qui inclut la randonnée nocturne qui se tenait dans les sentiers du Parc historique de la Poudrière. Ses collègues, la technicienne en loisirs Danika Saint-Pierre et le conseiller municipal Daniel Pelletier, qui était sur place dès 7h du matin, ont bien ficelé la programmation.

Malheureusement, le concours de sculpture sur neige a été annulé. Trois familles ont tout de même débuté l’activité jusqu’à ce que le froid devienne incommodant. Il est à souhaiter que cette activité soit de retour l’an prochain.

À la glissade, les guimauves sur la broche et les jeux s’ajoutaient la voiture à quatre roues de Yoland Verpaelst tirée par deux splendides chevaux qui, avec grands et petits, a fait plusieurs fois le trajet du sentier entre la Poudrière et l’aréna.