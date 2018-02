Vermont, Haut-St-François et Beauharnois triomphent

Windsor – Après la division Pee-Wee pour la première semaine d’activités, le 41e Tournoi provincial de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor recevait les formations bantam du 5 au 11 février pour clôturer l’évènement qui s’est soldé avec les triomphes du Vermont Dynamo dans le AA, des Sharks du Haut-St-François en classe A et des Patriotes de Beauharnois dans le B. Au total, 24 équipes étaient réparties dans ces trois classes et la journée de dimanche était réservée aux demi-finales et finales.

En classe B, l’équipe locale du Promutuel2 du Val-St-François (Windsor-Richmond) souhaitait ravir le titre, mais a subi un revers de 3 à 1 aux mains des Patriotes de Beauharnois dans un match qui a tout de même été serré du début jusqu’à la fin, les champions réussissant leur troisième filet tard au troisième tiers.

Dans la classe Bantam A, les Sharks du Haut-St-François ont soulevé la bannière du championnat en vertu d’un gain de 8 à 0 contre le Phœnix2 de Sherbrooke.

L’équipe locale du Promutuel du Val-St-François s’était frayé un chemin jusqu’à la ronde demi-finale dimanche matin, mais les locaux ont aussi été balayés par la formation championne du Haut St-François dans un match qui s’est terminé par le pointage de 6 à 0. Les vainqueurs de la classe Bantam A ont marqué 28 buts en cinq parties et n’en ont concédé que deux à leurs adversaires.

Enfin, dans la classe Bantam AA, la formation américaine du Vermont Dynamo a remporté les grands honneurs en vertu d’un gain de 4 à 2 devant les Cantonniers de Magog lors de la finale dimanche soir, complétant ainsi un parcours parfait de cinq victoires en autant de joutes.

La division Bantam AA a donné lieu à d’excellents duels et il est à noter que les deux parties en demi-finale ont été réglées en période de prolongation.

Le Vermont Dynamo a gagné 4 à 3 grâce à un filet compté alors qu’il ne restait que 2,5 secondes à écouler en période supplémentaire contre les Gladiateurs du Roussillon tandis que les Cantonniers de Magog ont eu besoin d’une quatrième période pour signer un gain de 3 à 2 devant le Phœnix de Sherbrooke.