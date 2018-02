Suzanne Nault recevra le Prix d’Excellence René-Thibault

Richmond – Depuis 1995, le comité organisateur du Tournoi national atome Mousquiri, en collaboration avec la Ville de Richmond, a trouvé une façon d’honorer la mémoire de l’un des grands bâtisseurs du tournoi et un grand bénévole au sein de la communauté en créant le Prix d’Excellence René Thibault.

Ce prix est décerné annuellement lors de l’ouverture officielle du tournoi. Il veut souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de notre région qui se distinguent dans différents secteurs d’activités.

Récipiendaire du prix

Cette année, la récipiendaire du prix est une personnalité bien connue dans la communauté de Richmond pour son implication depuis plusieurs années dans différents organismes bénévoles. Il s’agit de MmeSuzanne Nault qui se démarque par sa disponibilité et son enthousiasme.

Membre fondatrice et bénévole toujours active du comité de la Bibliothèque R-C-M, elle est également impliquée dans différents comités au tournoi Mousquiri, et ce depuis plus d’une quarantaine d’années.

Elle se dévoue également au niveau de la cafétéria de l’école Plein-Cœur, sans compter sa grande implication au sein de divers organismes municipaux, paroissiaux et communautaires, qui ont tous pour but d’améliorer la qualité de vie des gens de Richmond.

Liste des récipiendaires

Mentionnons que le premier récipiendaire du Prix d’Excellence René Thibault a été Ian Hume. Par la suite les autres lauréats ont été le curé Roland Bacon, Michèle Nadeau, Réal Veilleux, Dustin Jones, Daniel Ménard, Jean-Paul Deslauriers, Hélène Viger, Marc-André Martel, Bertrand Ménard, Sylvain Lefebvre, Jean-Guy Berthiaume, Sylvain Daigle, Robert Dalton, Jeannette Charland, Roxane B. Deslauriers, Georges-Henri Poulin, Yvon Poirier, Jean-François Plante, Guy Boutin, Louis Cloutier et Patricia Henderson.

Mme Nault recevra le prix d’Excellence René Thibault lors de l’ouverture officielle du tournoi qui aura lieu le vendredi 9 février, à 20h.