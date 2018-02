Le Desjardins-Wild a passé à la ronde suivante

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor était en feu dans le deuxième match de la série contre le Mécanarc de Donnacona au Centre J.-A.-Lemay.Dans un match qui a débuté à 23 h en raison du Tournoi provincial pee-wee-bantam de Windsor, la troupe dirigée par Simon Robidas a signé un gain de 7-3 pour remporter la série2-0.

Alexandre Carignan a connu un match du tonnerre avec cinq buts, dont trois à la période initiale. La partie n’était vieille que de deux minutes alors que le Desjardins-Wild menait 2-0. Alexandre Paradis (1er) a inscrit l’autre but dans cette période.

Au second tiers, Alexandre Carignan (4e du match) et Cody Linteau (2e) ont procuré une avance de 6-0 aux locaux à la grande joie des quelque 300 amateurs présents au match. Philippe Richard et Louis-Charles Hallé ont redonné un certain espoir aux visiteurs avec leurs premiers buts des séries éliminatoires avant la fin de la période médiane.

Alexandre Carignan (5e) a complété le pointage pour les Windsorois à 4:35 en troisième période et Hubert Delisle (1er) a fait de même à 11:38 pour le Mécanarc. Les joueurs du Desjardins - Wild ont dirigé 43 tirs vers les gardiens Michaël Denoncourt et Samuel Tanguay tandis que Kevin Ladouceur recevait 33 lancers.

Après le match, dans une entrevue qui est disponible sur les pages Facebook du Wild, le héros du match, Alexandre Carignan a expliqué, en gros, ce que les joueurs ont discuté avant le début de cette série. « On s’est dit qu’il fallait jouer plus en équipe et c’est ce qu’on a fait. Nous sommes très heureux de cette victoire et on va se préparer pour nos prochains adversaires », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur général, Samuel Meunier avait un mot pour les partisans du Desjardins-Wild. « Un gros merci aux fans qui sont venus au match de ce soir. Sachez que vous êtes très importants pour l’organisation et nous », de commenter celui-ci en soulignant le retard bien involontaire.

Prochaines étapes

Au terme des vainqueurs du match suicide, le dimanche soir du Super Bowl entre les formations de Joliette et du Cap-de-la-Madeleine désigneront l’adversaire du Wild dans la ronde quart de finale qui débutera le weekend prochain. Par la suite, les adversaires seront le Bellemare de Louiseville (1er), ou les Loups de La Tuque (2e).

Encore merci aux 294 spectateurs de leur présence samedi soir et on compte sur eux en quart de finale!