2e week-end du Tournoi provincial Connie Dion

Asbestos (GCA) – C’était la deuxième fin de semaine du 27e Tournoi de hockey midget et junior à l’aréna Connie Dion. Quelque 16 équipes juniors de niveau A et B, provenant d’un peu partout au Québec et même de l’Ontario, ont su démontrer du très beau calibre de jeu pour les spectateurs qui sont venus assister et encourager leurs équipes favorites lors des différentes joutes qui ont été disputées entre vendredi et dimanche soir lors des grandes finales des niveaux A et B.

L’excellent jeu soutenu des 16 équipes qui ont disputé 32 joutes en deux week-ends a vraiment permis de voir évoluer sur la glace, d’excellents joueurs. Rappelons que le tournoi qui se déroule sur 3 week-ends, offrira aux amateurs de hockey de la région, une autre très belle fin de semaine aussi enlevante à compter de vendredi prochain le 9 février, alors que des jeunes de 15 à 17 ans de niveau midget A, évolueront à l’aréna Connie Dion, pour le dernier grand week-end de l’édition2018. Il est à noter que l’admission afin d’assister aux différentes joutes, est complètement gratuite pour tous.

Lors du week-end dernier, la grande finale de la catégorie Junior B a opposé les Gouverneurs de Ste-Foy, contre le TGV de Varennes. C’est l’équipe des Gouverneurs de Québec qui l’a emporté par la marque de 3 à 2.

Du côté de la finale du Junior A, les Aigles de St-Jean-sur-le-Richelieu l’ont emporté par la marque de 5 à 1 sur leurs opposants, les Riverains de Bécancour.