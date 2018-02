Soccer : la saison 2018 sous le signe du partenariat entre le Celtic et le Nitro

Richmond-Windsor (RC) – En prévision de la prochaine saison, les associations de soccer de Richmond et de Windsor ont convenu d’un partenariat visant à combiner les forces de chacun des organismes, et ce, afin d’offrir un service de qualité aux quelque 500 joueurs et joueuses des deux régions.

En décembre dernier, les présidents des deux clubs, Andrea Barrie de Richmond et Dany Davey de Windsor, ainsi que leur conseil d’administration respectif, ont entamé les discussions menant à cette entente. À l’heure du bilan de la saison2017, les deux associations ont été confrontées à des réalités problématiques pour la future saison. «Une diminution du nombre de bénévoles impliqués; une croissance du nombre d’équipes; les installations sportives et le souhait de tenir davantage d’équipes en classe A sont quelques-uns des sujets au cœur de ce partenariat», observe Andrea Barrie.

Pour la saison2018, les membres peuvent s’attendre à retrouver le même support technique au sein des deux clubs. «Cependant, certaines équipes du Celtic devront jouer quelques parties à Windsor pour pallier l’absence d’éclairage sur les terrains de soccer du Richmond Regional High School, tandis que le Celtic accueillera les équipes du Nitro pour la tenue de certains matchs et entrainements pour les catégoriesU9 à senior. Quant aux formationsU5 à U8, les jeunes tiendront leurs activités dans leur ville respective»,

Nouveau règlement municipal

Ce partenariat coïncide avec l’application par la Ville de Windsor d’un nouveau règlement municipal de surtaxe pour les non-résidents. «Par conséquent, les joueurs et joueuses en provenance de l’extérieur de Windsor, Val-Joli et de Saint-François-Xavier-de-Brompton devront dorénavant payer un coût additionnel de 35$ lors de leur inscription», précise Dany Davey.

Les inscriptions de soccer se tiendront simultanément à l’aréna de Windsor et à l’École secondaire régionale de Richmond les jeudis 15 et 22 février, de 18h30 à 20h30; vendredi 23 février de 18h30 à 20h30 au RRHS et le samedi 24 février, de 12h à 16h au Centre sportif J.A-Lemay de Windsor. Les joueurs et joueuses sont invités à s’inscrire auprès de leur club habituel.