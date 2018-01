Drolet bat le Desjardins-Wild presqu’à lui seul

Windsor – Les quelque 700 amateurs qui ont assisté le vendredi 26 janvier au dernier match local de la saison régulière du Desjardins-Wild de Windsor ont eu droit au festival Charles-Alexandre Drolet. Ce dernier a marqué six buts et récolté une mention d’aide.

Les visiteurs ont remporté une victoire de 8-4, ce qui permet à ces derniers de rejoindre le BigFoot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston au deuxième rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec. Les deux équipes avaient 26 points tandis que le Desjardins-Wild partageait le neuvième rang avec les Sportifs de Joliette. Ces deux formations avaient 15 points et Joliette recevait alors le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine le samedi suivant

Pour revenir à Drolet, il a marqué un but en première période, trois en deuxième et les autres au dernier tiers. Étienne Salvail (12e) et Charles Tremblay (9e) ont complété le pointage pour les vainqueurs. Notons que Tremblay a récolé quatre passes.

Alexandre Durette a inscrit deux buts pour terminer la saison régulière avec 21 buts. Alexandre Carignan (10e) et Carl Lefebvre (4e) ont inscrit les autres filets de la formation windsoroise qui termine la saison avec sept victoires en 22 parties (7-14-1).

Seulement six pénalités mineures ont été décernées par les officiels et aucun combat n’a eu lieu, ce qui a déçu les 687 partisans présents qui ont fait savoir leur mécontentement. Sandro Sbrocca a été expulsé du match pour avoir agressé Joël Roch en deuxième période. Ce dernier a poursuivi le match comme si rien ne s’était passé après être resté pendant un bon moment sur la patinoire, devant le banc des pénalités. Les amateurs ont été sur son dos tout le match, particulièrement après cet évènement.

Kevin Ladouceur a reçu 47 tirs des joueurs de l’équipe de sa localité tandis que les Windsorois envoyaient 27 lancers contre les gardiens Hubert Morin et Joakim Jutras.

Éliminatoires

Les séries éliminatoires débuteront le week-end prochain pour le Desjardins-Wild. L’horaire ne peut être confirmé pour le moment puisque le Tournoi pee-wee-bantam de Windsor a priorité sur les heures de glace.