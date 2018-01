Un nouveau Club de ski de fond jeunesse voit le jour à Valcourt

Valcourt- Le matin du samedi 6 janvier, devant une couche de neige fraîche et au cœur d’une vague de froid polaire, des jeunes et des parents enthousiastes se sont réunis au chalet le Ciboulot pour le lancement du Club de ski de fond jeunesse de Valcourt.

Le club est né de la vision de l’enseignant en éducation physique de l’école primaire La Chanterelle, Danny Sanders, qui voyait le plein potentiel de cette activité ici à Valcourt.

Sous les auspices de Ski de fond Québec (SFQ), le club offrira un programme d’apprentissage technique comportant des volets récréatifs et compétitifs aux jeunes de six à 17 ans du Grand Valcourt et, par la suite, des municipalités environnantes. Le programme repose sur le principe de l’apprentissage par le jeu.

Pour cette première saison, qui se déroulera du mois de janvier au mois de mars 2018, 12 jeunes entre six et 12 ans de Valcourt et du Canton de Valcourt sont inscrits au club. L’activité se déroulera cet hiver dans les locaux de l’école primaire La Chanterelle de Valcourt, sur les terrains de soccer adjacents au Ciboulot et dans les pistes de ski déjà aménagés sur le terrain de golf.

Selon André LeBlanc, président du club, les gens sont enthousiastes à l’idée d’introduire le ski de fond pour les jeunes à Valcourt. En effet, les demandes de commandite ont été bien reçues par les entreprises locales et les deux administrations municipales. Les partenaires sont importants, car le conseil d’administration souhaite que les coûts demeurent raisonnables, pour que le club reste accessible aux jeunes de la région.

Les prochains défis consistent à s’équiper d’une dameuse pour travailler les pistes et à se doter d’une flotte de skis de fond qui pourront être loués aux membres et une flotte de skis à roulettes pour lancer la saison plus tôt dans l’année. Autre étape importante : inviter au club les jeunes des autres écoles des municipalités avoisinantes!

À voir les progrès réalisés depuis quelques mois seulement, l’essor du club est assuré!

