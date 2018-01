Le Desjardins-Wild de Windsor gagne un match de fou!

Windsor – Dix-sept buts inscrits par les Maroons de Waterloo et le Desjardins-Wild de Windsor, cinq bagarres et près de 700 amateurs dans un gain de 9-8 des Windsorois sur leurs grands rivaux avaient lieu le vendredi 19 janvier au Centre J.A.-Lemay.

Les protégés de l'entraîneur Simon Robidas ont comblé des déficits de 4-1 et 6-2 pour remporter cette importante victoire qui permet à l'équipe de monter au huitième rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec à égalité avec les Sportifs de Joliette. Les deux équipes ont 15 points, mais les Joliettains ont un match de plus à disputer.

Alexandre Durette (3 buts, 4 passes), Cody Linteau et Patrick Groleau (2b-4p chacun) ont amassé 19 points au total. Durette a maintenant 19 buts, Linteau en a 18 et Groleau en a 10. Alexandre Paradis (2e) et Anthony Champagne (1er) ont complété pour les vainqueurs. Du côté de Waterloo, Jonathan Bouchard et Alex Côté ont inscrit deux buts chacun dans la défaite pour porter leurs totaux à huit et dix buts cette saison. Samuel Deslandes (7e), Alexis Guilbault (8e), Alexandre Coulombe (4e) et Philippe Bolduc (14e) ont inscrit les autres filets des Waterlois.

Les Maroons ont dirigé 46 tirs vers les gardiens Kevin Ladouceur et Maxime Blanchard tandis qu'Olivier Davignon recevait 35 lancers.

Pier-Luc Pinard et David Godbout ont connu de courtes soirées de travail en livrant deux combats dans les premières minutes de la rencontre. Sandro Sbrocca, Jordan Turcotte et Carl Lefebvre ont jeté les gants contre Christopher Saurette, Sébastien Roy et Charles Power. Quant au combat entre Jordan Turcotte et Sébastien Roy, il a été l’un des points tournants de la partie qui a avantagé de Wild.

Après le match, Patrick Groleau a raconté en entrevue avec l'auteur de ces lignes qu'il faut remporter ces victoires afin d'entrer dans les séries sur la bonne voie. « On veut monter au 8e rang pour avoir l'avantage de la glace pour la série deux de trois qui débutera le 2 février. Par la suite, dans les séries tout peut arriver. »

Le Condor et Grenache à Windsor

Le prochain match local du Desjardins-Wild sera le dernier en saison régulière et il aura lieu le vendredi 26 janvier, à 20 h 30, alors que le Condor de Saint-Cyrille sera le visiteur.

L'équipe dirigée par Gaby Roch a stoppé la série de victoires du Bellemare de Louiseville à 17 vendredi soir dernier et bataille pour le deuxième rang du classement. Chez le Condor, il faudra surveiller le Windsorois Samuel Grenache qui voudra en mettre plein la vue devant ses parents et amis qui devraient assister au match en grand nombre.

Ce dernier match local en saison régulière est une présentation de Desjardins du Val-Saint-François qui remettra des billets gratuits aux 40 premières personnes qui se présenteront avec leurs cartes Desjardins. Il est important de mentionner que les détenteurs de billets de saison devront utiliser leurs billets car ils ne seront pas valides lors des séries éliminatoires. Ce sera admission générale pour tout le monde.

Source : Robert Legault, relationniste.