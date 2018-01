52 équipes prendront part à la 55e édition du tournoi Mousquiri

Richmond – Le Tournoi national atome Mousquiri, le plus vieux de cette catégorie au Québec, célèbrera cette année un cap historique, soit son 55e anniversaire.

À cette occasion, plus de 700 jeunes de partout au Québec, de l’Ontario et des États-Unis envahiront la ville de Richmond du 5 au 18 février afin de participer à cette compétition sportive qui est devenue au fil des ans une véritable institution, non seulement dans la municipalité mais à travers tout le Québec.

Cinquante-deux équipes prendront part au tournoi et elles évolueront dans les cinq classes au programme : AA, BB, A, B et C. Parmi ces équipes, on en compte trois des États-Unis dont deux formations du New Hamsphire (AA et BB) et une autre de la Pennsylvanie (BB). Notons aussi le retour de la municipalité de Richmond en Ontario dans les classes A et B.

Trois équipes locales au tournoi Mousquiri

Outre l’équipe du Royal de Richmond qui sera à nouveau sous la responsabilité de Craig Dunn, natif de Richmond et fils de Jeff et Carole Dunn, les amateurs de hockey pourront aussi encourager trois équipes locales cette année. Il s’agit des formations du Promutuel du Val-Saint-François qui sont composées de jeunes joueurs de Richmond et de Windsor. Elles évolueront dans les classes A, B et C.

Signalons que cette édition sera sous la co-présidence d’honneur de deux grands bénévoles qui ont marqué l’histoire du tournoi en la personne de Mme Michèle Nadeau et M. Robert (Bob) Dalton.

« Dans le cadre du 55e anniversaire du tournoi, le comité a décidé d’honorer deux de ses nombreux grands bénévoles, qui par leur implication ont contribué au développement et à la longévité du tournoi. C’est grâce à des gens comme eux que le tournoi a été en mesure de poursuivre sa mission et qui continue à le faire année après année. Nous leur en sommes très reconnaissants », a fait savoir le président du tournoi, Guillaume Cayer-Richard.

Celui-ci est à son poste pour une neuvième année et il pourra compter sur un heureux mélange de près de 200 bénévoles, jeunes et vétérans lors des 13 journées de compétition. Outre M. Cayer-Richard, le comité organisateur se compose de Jocelyne Morel à la trésorerie; Annie Daigle, régistraire; Guy Marchand, publiciste et marketing; Pyer-Lyne Deslauriers aux ventes, trophées et médailles et protocole; Lise Boucher au secrétariat; Jason Herbers, responsable des chambres, l’affichage et le bien-être des joueurs; Jonathan Fontaine, comité de la mascotte; Sylvie Gosselin, perception à l’entrée et sécurité; Jean-Pierre Flamand, responsable des ventes de la publicité; Mélanie Jeanson, responsable du comité du bar; François Daigle chef-arbitre et Mélanie Charest à la vente de souvenirs et tirages. On compte également sur une nouvelle-venue en la personne de Line Lapointe.

Mentionnons que les finales du tournoi seront disputées durant les deux dimanches. Ainsi le premier dimanche, soit le 11 février, on présentera la finale de la classe BB. Pour ce qui est des trois autres finales, elles seront disputées le dernier dimanche, soit le 18 février, dans les classes C, B, A et AA.

Rappelons que l’an dernier les équipes championnes ont été les Voltigeurs de Drummondville dans la classe AA, le Dynamo de Chicoutimi dans la classe BB, les Voltigeurs (3) de Drummondville dans la classe A, les Rockies de Bromont dans la classe B et le Thibault GM (2) de Sherbrooke dans la classe C.

Activités du 55e

Ajoutons en terminant que des activités spéciales marqueront le 55e anniversaire du tournoi. Parmi celles-ci, une soirée organisée en collaboration avec le Centre d’Art de Richmond aura lieu le samedi 3 février alors que le groupe Frékence sera en spectacle.

Outre la partie musicale, une exposition de photos relatant l’histoire du tournoi tiendra l’affiche à la galerie d’Art sous le thème Depuis 1964…les 55 ans du tournoi. Cette exposition sera aussi accessible au public durant les fins de semaines du tournoi Mousquiri. Le comité profitera également de cette soirée pour honorer une dizaine de bénévoles.

Parmi les autres activités spéciales du 55e, signalons qu’à l’occasion de la cérémonie d’ouverture officielle prévue pour le vendredi 9 février, le groupe de la Drumline de l’Université de Sherbrooke offrira un court spectacle.