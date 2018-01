Le Promutuel B2 remporte la bannière du tournoi de Saint-Tite

Windsor – Le Promutuel BantamB2 a disputé 3 gains et un match nul pour ainsi remporter la finale des champions du Tournoi provincial APBM de Saint-Tite qui se tenait du 5 au 7 janvier. Les joueurs de l’équipe regroupent Jérémy Duguas, Nathan Loiselle, Alexis Dubuc, Samuel Gagnon, Enzo Hamel, Xavier Martel, Nicolas Paré, Alicia Herbers, Rémi Lamonde, Emma Boudreau, Xavier Poirier et Caleb Bouchard. Ils sont accompagnés sur la photo des entraîneurs Danny Hamel et Stéphane Vallières ainsi que les assistants Sylvain Poirier et Benoît Bouchard. Félicitations à tous! (RC)