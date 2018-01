44 équipes attendues pour le 41e Tournoi Pee-Wee et Bantam

Windsor – L’arrivée de la nouvelle année permet aux sportifs de se rappeler que le Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor approche à grands pas. La 41e édition prendra l’affiche à compter du mercredi 31 janvier prochain pour se poursuivre jusqu’au dimanche 11 février au Centre sportif J.A.-Lemay.

La présidente du comité de direction, Nathalie Lafrenière, confirme que 44 équipes sont attendues en 2018 pour ce rendez-vous annuel. Elles seront réparties dans le Pee-Wee AA (4 équipes), A (8 équipes) et B (8 équipes) de même que dans les divisions Bantam AA (4 équipes), A (8 équipes) et B (12 équipes).

Les formations de niveau Pee-Wee seront en action du mercredi 31 janvier jusqu’au dimanche 4 février, journée de présentation des joutes demi-finales et finales, tandis que les équipes de la catégorie Bantam offriront leurs prestations du lundi 5 février jusqu’au dimanche 11 février.

L’Association du hockey mineur de Windsor-Richmond y déléguera rien de moins que cinq équipes, soit deux formations dans le Pee-Wee B, une équipe dans le Bantam A et aussi deux autres équipes dans le Bantam B.

L’ouverture officielle du Tournoi aura lieu le vendredi 2 février, à compter de 18h30.

Admission gratuite

«Fait à signaler: pour la première fois depuis la naissance du tournoi, l’entrée sera tout à fait gratuite pour assister à l’une ou l’autre des 84 parties qui seront disputées dans le cadre du 41e tournoi, annonce Nathalie Lafrenière. Nous avons choisi d’ajouter ces frais dans le coût de l’inscription des équipes participantes, pratique de plus en plus courante dans la majorité des tournois.»

MmeLafrenière et toute son équipe souhaitent que la population sportive de Windsor et de la région en profite pour franchir les tourniquets du Centre Lemay et assister à l’évènement, notamment avec la présence de 5 équipes locales.

Bureau de direction

Cette année encore, Nathalie Lafrenière assume la présidence du comité de direction du tournoi qui célèbre son 41e anniversaire de fondation. Elle est entourée de Gladys Bourgault, Luc Desrosiers, Chantal Doyon, Marie-Josée Labrie et Jean Schinck Jr. Plusieurs bénévoles apporteront leur appui pour assurer le bon déroulement et le succès de cet évènement qui réunira des équipes de presque toutes les régions de la belle province.