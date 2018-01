Hockey senior AAA : Linteau et Durette parmi les trois étoiles

Windsor – La Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) a dévoilé lundi dernier les trois étoiles de la quinzième semaine d’activités.

La sélection hebdomadaire récompense en premier lieu la recrue Vincent Longpré. L’attaquant du BigFoot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston a inscrit vendredi la moitié des six filets de son équipe, dont un sur le jeu de puissance et le but vainqueur, ce qui lui vaut un tour du chapeau. Il s’agissait de sa première soirée de trois points, trois buts de surcroît, en 13 parties cette saison.

Un adjoint au capitaine du Desjardins-Wild de Windsor monte sur la deuxième marche du podium. De fait, Cody Linteau a récolté deux buts et deux mentions d’aide vendredi à Bécancour. Le numéro71 présente une fiche de 16 buts et 16 passes en 18 parties.

Alexandre Durette se retrouve sur le podium pour la troisième fois cette saison. C’est en ayant ouvert la marque, collaboré au but d’un coéquipier et inscrit le but gagnant que le capitaine windsorois hérite de la troisième étoile de la semaine. Le natif de Matane récolte en moyenne 2,47 points par partie et ajoute au moins un point à chaque rencontre depuis le début de la saison.

Pour sa part, Patrick Groleau du Wild a également été considéré parmi les performances lors de cette quinzième semaine