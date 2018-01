Roxanne Vallières choisie pour la présidence honoraire du 41e Tournoi Pee-Wee et Bantam

Windsor (RC) – Par une résolution unanime, le comité organisateur de la 41e édition du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor a sélectionné la personne qui assumera la présidence d’honneur de cet évènement qui prendra l’affiche du 31 janvier au 11 février prochain au Centre J.A.-Lemay. Il s’agit d’un choix issu du milieu communautaire et social, mais aussi sportif de par ses présences dans diverses sphères depuis de nombreuses années.

Roxanne Vallières voit donc son implication de toujours être soulignée d’une manière particulière par la direction du tournoi qui lui rendra hommage tout au cours du tournoi, mais d’une manière plus particulière lors de l’ouverture officielle du vendredi 2 février, à 18h30, lors d’une cérémonie protocolaire sur la patinoire.

L’organisation du tournoi veut ainsi souligner tout le travail récemment effectué par MmeVallières, qui a mis sur pied le Centre de répit Théo Vallières résultant d’une idée qu’elle mijotait depuis deux ans et demi pour finalement se concrétiser en mai 2017.

Un long bagage d’implications

De plus, Roxanne Vallières n’est pas connue et reconnue uniquement pour la mise sur pied du Centre de répit portant le nom de son fils; elle opère une garderie en milieu familial depuis plus de 22 ans et travaille au Relais Saint-François à titre de préposée à l’accueil. Lors de trois voyages effectués en Chine, elle a adopté Maggie (18 ans), Théo (15 ans) et Chloé (10 ans).

«En guise d’implication tant du domaine communautaire que sur la scène sportive, MmeVallières n’a pas chômé, ayant été, notamment, membre du conseil d’administration du service de garde Magimo pendant une période de 4 ans; a participé aux activités de la ligue de balle féminine de Windsor durant plus de dix ans; a occupé des fonctions sur le conseil de direction du Club des Patins d’Argent de Windsor pour une période de 6 ans, dont 5 années à titre de présidente. Roxanne a aussi mis de l’avant la ligue de balle Old Timers, en plus d’occuper différentes fonctions dans le bureau de direction du Festival du papier de Windsor il y a quelques années déjà», mentionne Luc Desrosiers, qui assure la portion médiatique du tournoi.

C’est donc avec fierté que la direction du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam dévoile l’identité de sa présidente honoraire. Cette 41e édition sera ainsi l’occasion de saluer et féliciter le travail de Roxanne Vallières à l’occasion de l’ouverture officielle.

Il est à noter que l’admission au Centre Lemay sera gratuite pour toute la durée du Tournoi Pee-Wee et Bantam de Windsor.