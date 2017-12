Une fin d’année exceptionnelle pour 5 hockeyeurs de Windsor

Windsor (RC) – Un gros évènement c’est produit durant la première fin de semaine de décembre: cinq joueurs de Windsor se sont taillé une place dans l’équipe du Phœnix de Sherbrooke pee-wee AA. Il s’agit d’Ethan Bolduc (capitaine de l’équipe), Ludovic Brousseau (assistant), Guillaume Morneau et les frères Russell, Arnaud et Louis.

Lors du Tournoi Pee-Wee de Shawinigan, l’équipe locale double lettre qui est liée au Phœnix de Sherbrooke a fait très bonne figure. Le vent a tourné en leur faveur lors du quart de final en remportant ce dernier2-1 contre Le Sieur de Longueuil. Ces deux buts ont été comptés par le Windsorois Ludovic Brousseau.

En demi-finale, le Phœnix affrontait le National Ouest de Montréal. Lors de cette rencontre, Ludovic Brousseau a marqué à 9 secondes du début du match. Le second but à été inscrit par Hugo Allard dans un filet désert à la toute fin de la rencontre pour un gain de 2-0. Le Phœnix de Sherbrooke se taillait ainsi une place en finale, ce qui n’a pas manqué d’accroître les émotions à la fois pour les jeunes et leurs partisans.

Finale

Lors de la première période, le Phœnix a pris rapidement les devants à 11 secondes avec le but de Olivier Demers sur une passe de Brousseau, ce dernier marquant ensuite le 2e point au terme du premier engagement. Le second tiers a de nouveau été aussi stressant que le premier jusqu’à ce que Ludovic Brousseau ajoute son second but, ce qui allait permettre d’augmenter l’écart avec l’adversaire.

La 3e période a permis à Renaud Forcier de conclure la rencontre en marquant le 4e et dernier but du match. Le Phœnix de Sherbrooke Pee-Wee AA a ainsi remporté les honneurs 4-0 et ramené la bannière des champions à domicile.

À noter: le prochain tournoi sera celui de Windsor où le Phœnix en fera part dans le cadre du Tournoi Pee-Wee/Bantam de Windsor, du 30 janvier au 11 février 2018.