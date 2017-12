Une défaite en fusillade pour le Nordik Blades d'Asbestos

St-Pierre-Les-Becquets - Le Nordik Blades a rendu visite au Gentilly Ford de St-Pierre-Les-Becquets vendredi soir. La première période fut axée sur la défensive alors qu’un seul but a été marqué. C’est le Gentilly Ford qui prend les devants1 à 0 après une période.

Le Nordik Blades revient en force et marque le premier but de la 2e période. Mais son adversaire y va d’un autre but et reprend les devants2 à 1. Maxime Charland trouve le fond du filet pour niveler la marque. C’est donc 2 à 2 après 2 périodes.

La 3e période s’annonce très serrée, car les 2 équipes veulent remporter la partie. C’est le Gentilly qui marque le premier but pour prendre les devants dans le match. Mais le Nordik Blades égalisera le pointage à 28 secondes de la fin entraînant ainsi une période de prolongation. La prolongation ne fera pas de maître et la fusillade sera nécessaire. Un seul but sera marqué en fusillade par le Gentilly Ford qui repart donc avec la victoire.

Les 3 buts du Nordik Blades ont été l’œuvre de Samuel Ducharme, Maxime Charland et Charles Bergeron.

Notre équipe locale se retrouve donc au 3e rang et reprendra ses activités le vendredi 5 janvier alors que le Gentilly Ford sera l’équipe adverse.

L’équipe désire inviter les gens à venir patiner avec les joueurs et rencontrer le Père Noël le samedi 23 décembre de 13h à 15h. Bienvenue en grand nombre.