Québec alloue 155 000 $ au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Québec – Contribuant au succès de plusieurs festivals et événements de la saison hivernale, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 155 000 $ sur trois ans pour soutenir le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt qui aura lieu du 9 au 11 février prochain.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l’annonce au nom du ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. Luc Fortin.

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est l’un des plus grands événements de motoneiges au monde. Les courses de motoneiges sur ovale de glace sont un classique, mais les organisateurs ont su surprendre les amateurs de sports motorisés d’hiver en proposant également des courses de motos et de véhicules tout-terrain sur circuit routier de glace.

L’aide financière accordée par le ministère du Tourisme provient du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Selon l’entente triennale conclue entre le ministère et l’événement, 50 000 $ seront versés en 2018, en 2019 et en 2020 pour la tenue de l’événement. À ce montant s’ajoutent 5 000 $ en aide au financement de l’étude de provenance et d’achalandage.