Des gains pour les Bleu et Rouge

Windsor (RC) – GMCA et Profusion/Plomberie C. Auger ont dominé dimanche dernier contre Promutuel/Construitech et le Bar Val-Joli avec respectivement des scores de 7 à 4 et 9 à 4.

Lors du premier match à l’aréna de Windsor, GMCA s’est donné une avance sans réplique avec l’apport de Ben Corriveau (1b-3a) et Ben Bissonnette sur des aides provenant chacune de Mike Boersen (0-2) et Max (0-2). Le Bleu a additionné deux autres buts à 1:27 et à 2:15 du second tiers sur des frappes Matthieu Corriveau (2-0) et Anthony Champagne qui ont déjoué le gardien Marc Bissonnette. Sam Grenache (0-2), Dany Larochelle, Boucher et Ben Corriveau ont participé à ces deux buts additionnels. Une minute plus tard, Promutuel/Construitech a finalement débloqué à 3:14 alors qu’Alex Rousseau (1-2) déjouait le cerbère Vincent Houde. Deux buts se sont ajoutés avec ceux d’Anthony Raymond à 9:35 et Sam Corriveau (1-2) à 12:45.

À la dernière période, Jason Bachand a réussi à égaler le compte à 6:53 avec l’appui de Dominic Fredette. Cependant, Promutuel/Construitech n’a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée. Une minute plus tard, GMCA signait sa victoire de 7 à 4 avec le but Matthieu Corriveau suivi des deuxième et troisième d’Anthony Champagne qui a été désigné Joueur du Bar La Game.

Deuxième match

C’est le Profusion/Plomberie C. Auger qui a débuté l’autre engagement suite au but de Marc-Antoine Salois (2-1) à 9:37 sur des aides de Patrick Mailhot (0-4) et Max Lemieux (1-5). Le Bar Val-Joli a cependant répliqué aussitôt avec les deux buts de Jean-François Dutilly (3-1), dont l’un avec une passe de Gaby Morneau. À la période suivante, le Val-Joli s’est donné un écart de deux points suite à l’effort d’Olivier Nadeau appuyé par Vincent Clément et Dutilly, mais le deuxième de Salois et celui de Sébastien Dubois annonçaient une remontée du Profusion-Plomberie C. Auger.

C’est ainsi que six buts ont rendu la vie dure au gardien Éric Roy du Bar Val-Joli tandis que son vis-à-vis, Richard Logan, n’a laissé passé que celui de Dutilly (8:00) qui a tout de même été performant malgré la défaite. Quant à la victoire de 9-4 du Profusion/Plomberie Auger, la lumière rouge a scintillé six fois au dernier tiers avec les 4 buts de Karl Parent (4-1) et ceux de Hugo Fournier et Max Lemieux. Ce dernier a reçu l’honneur du Joueur du Bar La Game.