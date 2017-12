De beaux résultats pour les Patins d’argent

Windsor (RC) – Grâce à leurs efforts et leur persévérance, mais aussi ayant du plaisir lors de leurs pratiques, les patineurs et patineuses du Club des Patins d’argent de Windsor ont remporté plusieurs prix durant les mois d’octobre et novembre.

Voici les résultats lors des compétitions qui se tenaient successivement aux trois endroits suivants:

Magog

Invitation Jocelyn Proulx durant la fin de semaine du 14 octobre. Benjamin Roy, niveau Star2, mention: Mérite; Jeanne Vallée, niveau Star2, mention: Ruban Bronze.

East-Angus

Invitation Suzanne Cathcart durant la fin de semaine du 18 novembre. Delphine Nault, niveau Star2, mention: Mérite; Émilie Saint-Onge, niveau Star2, mention: Ruban Bronze.

Waterloo

Invitation Gérard-Allard durant la fin de semaine du 18 novembre. Tatiana Gamache, niveau Star5, mention: 4e place; Jenny Lafrenière, niveau Star3, mention: Ruban Bronze; Elise Robidas Loiselle, niveau Star2, mention: Mérite; Benjamin Roy, niveau Star2, mention: Mérite; Juliette Dagenais, niveau Star2, mention: Mérite; Zachary Saint-Pierre, niveau Star2, mention: Mérite; Peyton Maheux, niveau Star2, mention: Mérite; Jeanne Vallée, niveau Star2, mention: Ruban Bronze; Marylune Lacasse, niveau: Star1, mention: Mérite; Ozyane Groulx-Boutin, Olympiques spéciaux niveau3, mention: Médaille d’Or.

À travers les mois d’octobre et de novembre, le comité des Patins d’argent a pris le temps d’afficher son 50e anniversaire dans le cadre de la parade de Noël dans les rues de Windsor, le 10 décembre dernier.