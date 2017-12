Une victoire et des toutous pour le Wild de Windsor

Windsor – Le Desjardins-Wild a mis fin à une série de cinq défaites consécutives en l’emportant 4-2 contre le Mécanarc de Donnacona vendredi soir dernier au Centre J.-A.-Lemay, à la grande joie de plus de 500 amateurs et plusieurs dizaines d’enfants.

L’organisation avait préparé le match des toutous et les partisans ont pu les lancer sur la glace assez tôt dans le match quand Alexandre Durette a marqué son 13e but de la saison à 6:03 en première période. Les toutous ont été ramassés par les dirigeants de l’équipe aidés des pompiers de Windsor et de quelques joueurs du hockey mineur. Environ 250 peluches ont été amassées et les pompiers seront bien heureux de les remettre à des enfants de la région de Windsor.

Le jeu a repris avec un combat entre Pier-Luc Pinard et Yannick Leclerc et le 5e but de la saison d’Alexandre Carignan à 6:39. Julien Cabana a suivi avec son 2e de la saison à 8:28 et c’était 3-0 pour les locaux. André Thibault et Guillaume Morin ont croisé le fer à la reprise du jeu.

Philippe Richard (3e) a inscrit le premier but des visiteurs à 16:45 en première période et Cody Linteau a redonné une avance de trois buts aux locaux avec son huitième but de la saison à 16:38 en deuxième période.

Pier-Luc Primard a complété le pointage pour le Mécanarc avec son quatrième but de la saison avec 48 secondes à faire au match alors que son équipe était en désavantage numérique. Kevin Ladouceur a été brillant devant la cage des siens avec 39 arrêts sur 41 tirs tandis que Michaël Denoncourt recevait 30 lancers.

La première étoile de la rencontre, Guillaume Archambault, a expliqué en entrevue d’après-match qu’il était important de connaître un bon début de match. «Il fallait commencer fort et nous devrons commencer fort vendredi prochain à Donnacona», a-t-il déclaré sachant que le Mécanarc voudra venger ce revers lors du match retour.

Pour le directeur général, Samuel Meunier, l’arrivée de nouveaux joueurs a donné un nouveau souffle. «Gabriel Lévesque a joué un fort match et bien joué la rondelle. Tristan Perreault-Gagnon et Michaël Beaudry seront là dès la semaine prochaine tandis que Kevin Dumont est un gars de la place à qui on a donné une chance. Il joue en Suède et, si les problèmes des visas ne sont pas réglés, il va sûrement terminer la saison avec nous», de commenter celui-ci. Les entrevues d’après-match sont disponibles sur nos pages Facebook.

Prochains matchs

Le Desjardins-Wild affrontera le Mécanarc à Donnacona vendredi prochain, à 21 h, et visitera le BigFoot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston le samedi 9 décembre prochain à Plessisville dès 20 heures. Les Windsorois partagent le neuvième rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec avec Donnacona. Les deux formations ont neuf points tandis que Cap-de-la-Madeleine et Joliette ont dix points.

En terminant, la direction du Desjardins-Wild remercie les partisans de leur grande générosité pour le match des toutous ainsi que les pompiers de Windsor de leur implication.