Michaël Beaudry s’amène avec le Desjardins-Wild

Windsor – En date du 29 novembre, le Desjardins-Wild de Windsor a conclu une importante transaction avec le BigFoot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston et une seconde avec les Sportifs de Joliette. De plus, nous annonçons la libération d’un joueur qui a donné beaucoup à notre équipe depuis quelques saisons.

En premier lieu, la formation windsoroise a acquis le joueur de centre de 25 ans, Michaël Beaudry, en retour d’un choix de deuxième ronde ainsi qu’un choix de huitième ronde au prochain repêchage de la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

Le directeur général, Samuel Meunier, a souligné l’importance d’acquérir un joueur de la trempe du natif de Saint-Eustache. «Nous avons besoin de punch à l’attaque et nous sommes convaincus que Michaël Beaudry saura nous amener ce qui nous manque», a-t-il pris le soin d’expliquer.

Par contre, l’acquisition de ce joueur classé LNAH (Ligue nord-américaine de hockey) par le Desjardins-Wild signifie qu’un joueur doit être libéré, car une équipe ne peut pas avoir plus de deux joueurs provenant du circuit professionnel québécois. «Nous avons le regret d’annoncer aux joueurs et à nos partisans que nous avons libéré notre capitaine, Denis Desmarais, d’indiquer d’un ton rempli de déception le directeur général. C’est une décision très difficile à prendre comme organisation de libérer un gars qui nous a donné trois grosses saisons, mais nous devons améliorer notre punch à l’attaque», de conclure M.Meunier à ce sujet tout en remerciant Denis Desmarais pour son implication au sein de l’équipe.

Dans une deuxième transaction, cette fois avec Joliette, Gabriel Lévesque et Tristan Perreault-Gagnon s’amènent à Windsor en retour de Jonathan Dick et d’un choix de quatrième ronde au prochain repêchage. Le premier est un défenseur de 21 ans qui est originaire de Pointe-aux-Trembles. Il a amassé onze points en dix matchs cette saison avec Joliette et les Maroons de Waterloo. Le second a 22 ans et est originaire de Gatineau. C’est un joueur de centre qui a un lien de parenté avec les frères Yanic et Sylvain Perreault et qui a amassé 12 points en 14 matchs avec Joliette et Waterloo.

En terminant, Alexandre Durette du Wild a été désigné joueur offensif du mois de novembre dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec.