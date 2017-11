Revers du Desjardins-Wild de Windsor à Louiseville

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a livré une belle bataille aux meneurs du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, le Bellemare de Louiseville, mais s’est incliné 7-4 vendredi soir dernier.

C’était 4-3 pour les Windsorois en fin de deuxième période quand Olivier Jodoin (3e) et Julien Corriveau (7e) ont marqué en un peu plus de deux minutes pour permettre au Bellemare de prendre les devants5-4.

Pierre-Olivier Marcoux (6e) et Julien Corriveau (8e) ont complété le pointage des vainqueurs en troisième période. Marcoux avait réussi un premier but en première période et les autres buteurs ont été Jonathan Castonguay (7e) et François Godin (6e).

Alexandre Paradis a inscrit deux buts dans la défaite, ce qui lui en fait trois cette saison, et les autres appartiennent à Alexandre Carignan (4e) et Cody Linteau (7e).

L’entraîneur adjoint et directeur général, Samuel Meunier, a été expulsé du match en troisième période. Exaspéré par le travail des officiels de la rencontre, il a lancé une bouteille d’eau sur la patinoire. Quelques minutes plus tard, Julien Leduc, du Bellemare, a été renvoyé au vestiaire pour avoir servi un six-pouces à un adversaire. Kevin Ladouceur a fait face à un barrage de 52 lancers tandis que Philippe Gatien bloquait 30 des 34 tirs dirigés vers lui.